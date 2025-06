El video de Wanda Nara y Leandro Paredes que levantó picantes especulaciones en las redes

Video Una famosa actriz de Hollywood sorprendió en Inglaterra y antes del estreno de Evita cantó "No llores por mí, Argentina"

El video, que se viralizó esta semana a través de la plataforma X (ex Twitter), fue grabado durante una reunión en París organizada por el arquero Keylor Navas, entonces compañero de Paredes en el PSG . En esa jornada participaron también varias esposas y parejas de jugadores, incluida Camila Galante, actual esposa de Paredes , quien también aparece en otras escenas del encuentro. La grabación no muestra el rostro del jugador, pero los tatuajes coinciden con los que tiene el mediocampista argentino.

A pesar del contexto distendido del video, la aparición de las imágenes coincidió con versiones sobre un supuesto mensaje privado que Wanda Nara le habría enviado a Paredes en diciembre de 2022, semanas después de la consagración de la Selección argentina en el Mundial de Qatar. Según informó el periodista Santiago Sposato en el programa DDM (América TV), la empresaria le escribió al futbolista tras verlo caminando por el country Santa Bárbara, donde ambos tendrían propiedades. El mensaje habría sido mostrado por Paredes a su esposa, sin confrontarla directamente, y más tarde comentado entre otras mujeres vinculadas al entorno futbolístico.

Porque filtraron un video de Leandro Paredes y Wanda Nara saltando juntos a una pileta durante la etapa de Icardi en PSG. pic.twitter.com/9l87gzaa0F — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) June 6, 2025

El origen de estas versiones se dio durante una conversación en DDM, donde la periodista Tatiana Schapiro lanzó: “Me dicen que Wanda es buscona”, frase que fue seguida por el relato de Sposato sobre el episodio en Nordelta. Ninguno de los protagonistas involucrados ha hecho declaraciones públicas hasta el momento.

En paralelo, también se viralizó en las últimas horas una imagen en blanco y negro que mostrarían a la animadora besando al futbolista Keita Baldé. Según trascendió en el streaming La Posta (TV Pública), la captura habría sido obtenida por una cámara de seguridad en una propiedad de Milán en 2021 y fue incorporada por Icardi como prueba en la causa de divorcio por presunta infidelidad.

La combinación de ambos contenidos —el video de 2020 con Paredes y la foto con Keita Baldé— reactivó el debate sobre los vínculos personales de la conductora de Love is Blind Argentina y MasterChef en redes sociales, en medio del litigio legal con Icardi y la disputa por la custodia de sus hijas.

La reaparición de las imágenes se da el mismo día en el que Wanda Nara volvió a estallar contra la China Suárez. “Otra revinculación que esta zorra hija de puta arruina”, se despachó en redes, mientras Ángel de Brito contaba que Mauro Icardi había tenido un nuevo escándalo con su exesposa. Su descargo consiguió que el jugador del Galatasaray lance durísimos mensajes contra su exesposa.

“¿Me parece a mí o se le está dando vuelta la tortilla y cayendo las caretas a más de uno? Con razón andan un poco irritados del otro lado escribiendo barbaridades que no voy a reproducir en mis redes. ¿Revinculación siguen diciendo? No existe ninguna revinculación porque el vínculo siempre estuvo (dicho por especialistas, no por mí) y todo en expediente”, arremetió Icardi en una serie de posteos.

“Soltá de una vez Wandixxxxxx, muchos celos, mucho rencor, mucha envidia… Respetá a mi nueva pareja, a mi futura mujer. ¡Sigan comprando el circo del Lamborghini Rosa que yo voy por la TENENCIA DE MIS HIJAS! Y cada vez más cerca…”. Y, como es su costumbre, se comparó con Johnny Depp en el final de la publicación: “Tic, Tac, Tic, Tac… ¡Falta poco, Johnny!”.