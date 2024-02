El video viral de Nati Jota muy mimosa con un famoso galán de Telefe

No aguantó más

Nati Jota, por las dudas, evitó confirmar nada: “Nos encontramos en un bar y después fuimos con amigos a bailar. Es un copado, es divertido y lo pasamos re bien”.

Ante las consultas del cronista, la modelo reconoció: “No puedo decir si va a pasar algo o no porque no puedo hacer futurología, pero sí es cierto que hoy me puso nerviosa”.

Sobre las imágenes donde se la ve en una actitud muy íntima con el galán, Nati se justificó diciendo: “Pasa mucho en los boliches, que como la música está muy fuerte, uno le habla en el oído a la gente. Le estoy hablando en el oído, no en el cuello. Estaba medio tambaleada, pero le quería hablar al oído. Fue sin querer... uno habla así en el boliche. No me acuerdo qué le dije, pero es un divino, él es muy copado”.

Picante como siempre, la joven reconoció que, si nace el amor, lo contará en su programa: “Hablo por el show. Si algo sucede, lo uso para el show, lo mismo si no pasa. Nos acomodamos alrededor de eso”.

Nacho Castañares prefirió ser más directo y confesó que su intención es seducir a la escultural panelista.

Consultado sobre sus intenciones con la joven, remarcó: “La invitaría a salir, a comer algo, es muy linda. La invitaré a ver qué pasa”.