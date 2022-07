El video de Lali Espósito del que hablan todos: a los besos... ¡hasta con Nati Jota!

El viernes Lali Espósito llegó con su Disciplina Tour a Santa Fe y los fanáticos se volvieron locos con su actuación señora. Es que ella lo dio todo con un increíble show, pero más allá de sus canciones o looks es el video de todos los besos que repartió encendió a más de uno. No solo se besó con sus bailarines si no hasta con influencers que fueron a verla.