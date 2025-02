"El último romántico": el posteo que hizo una modelo sanjuanina, tras anunciar su casamiento

IMG-20250202-WA0022.jpg

Los tortolitos están en un gran momento. A fines de 2024 anunciaron la propuesta de casamiento en unas paradisíacas vacaciones. La joven, quien compartió la noticia ante sus más de 20 mil seguidores en Instagram, recibió cientos de likes y comentarios.

"Un hombre al que admiro y amo como nunca pensé llegar a amar. Me hago mejor persona con cada día que pasa a su lado, me llena de vida. Me hace volver a creer en el amor. Permítanse sentir y vivir el amor como debería ser y no como una competencia de quien demuestra menos... sino todo lo contrario, por quien darías más", expresó Rubiño.

El paso de Guille por el Miss Universo Argentina y una frase de una exprimera dama

Finalizada la gala final del Miss Universo Argentina en agosto de 2023, que tuvo como ganadora a la representante rionegrina Yamile Dajud, la candidata de San Juan, Guillermina Rubiño, expresó unas palabras a través de las redes sociales. A través de Instagram, la modelo decidió postear una frase de la exprimera dama estadounidense, Michelle Obama.

"Hay cosas que nos hacen poderosos: darnos a conocer, hacernos oír, ser dueños de nuestro relato personal y único, expresarnos con nuestra auténtica voz", publicó junto con varias fotos.

"Gracias por representarnos tan bien", y "mi favorita", fueron algunos mensajes que recibió.