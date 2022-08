El tremendo blooper de la Locomotora Oliveras con Laurita Fernández en vivo

Iván Ramírez estaba imitando a varios personajes hasta que se le ocurrió hacer la voz de la famosa boxeadora. Tras la derrota en el juego de la soga de la semana pasada, Laurita Fernández quiso saber sobre el paradero de Oliveras. “Está la Locomotora, dicen que trajo algo”, dijo la conductora.

Esto fue suficiente para que la Locomotora entre corriendo de atrás de cámara, se suba a Laurita al hombro y empiece a correr por todo el estudio. "Volvió renovada", decía el otro locutor mientras la modelo no salía del asombro por lo que estaba ocurriendo.

“Vos sos puro músculo. Me subí arriba tuyo. ¿Puedo otra vez?”, le dijo Laurita apenas la bajó.

La Locomotora Oliveras siguió haciendo su show y le dio cinco vueltas más a la modelo. “¡Por supuesto! Me ganaron y ahora no me ganan más, ¿eh? ¡No me ganan más!”, dijo muy convencida la ex campeona mundial.