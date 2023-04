El terrible relato de Flor Moyano sobre el abuso que sufrió en "El Hotel de los Famosos"

juan martino.webp Juan Martino, denunciado por abuso sexual en la Justicia.

Finalmente, a meses de que las grabaciones del reality finalizaran, Flor Moyano se sentó en LAM y contó la pesadilla que vivió con Juan Martino mientras ambos estaban encerrados.

"Hoy finalmente después de muchos meses de silencio y difíciles para mí, me siento lista para poder hablar, para poder contar mi verdad y poder alzar la voz que en su momento no pude. Por eso a todos los que me conocen, me quieren y me apoyan y también para los que se preguntan", arrancó diciendo la modelo que fue acompañada por su abogado, Roberto Castillo.

"Hoy que lo veo desde afuera y veo que desde el tercer día que él me invita a la suite me dice sacarse la remera y le digo que no, le vuelvo decir que no y se la casa igual, desde ahí mi voz ya no tenía ninguna validez con él y eso con los días se fue incrementando y para él era normal venir y tocarme el cu**, a pararse a refregar su cuerpo contra el mío... Tirarse encima mío... Yo era algo que al comienzo sí podía detectar y lo frenaba porque no me gustaba y lo ponía en manifiesto, pero ante estas cosas él se burlaba, se enojaba, se quejaba y yo empecé a perder la fuerza y se volvió insostenible... Yo no podía ir al baño tranquila", detalló Flor.

flor moyano 2.webp Flor Moyano, la víctima y denunciante.

"Yo iba al baño y él entraba a querer manosearme, a querer besarme, a querer hacer algo que no no quería y yo ponía excusas porque era lo único que me salía y él me humillaba", continuó la víctima.

"Yo dormía con él un ratito para poder después ir a dormir sola, tranquila y poder dormir en paz. En ese ratito que yo me acostaba, él aprovechaba querer bajarme la ropa, se bajaba él su ropa me manoseaba con su miembro la espalda, la cola; me quería tocar tocar y yo decía no en la forma que podía", explicó.