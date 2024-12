El terrible momento que vivió Jimena Barón a bordo de un avión

Por medio de su cuenta de Instagram, Barón compartió varias stories en donde explicó cada uno de los momentos que atravesó: “Aterrizamos en Paraguay”, comenzó para advertir que algo no andaba bien.

“Nos dijeron que hay una tormenta eléctrica demasiado intensa y que el avión no puede aterrizar (mirá que es un Lufthansa de dos pisos). Cuestión, aterrizamos en Paraguay y nos quedaremos arriba del avión esperando a que el clima mejore”.

Con una foto en donde se la puede ver sentada leyendo dentro de la nave, la artista explicó: “Hace 35 horas me fui del hotel en Tailandia y no sé si voy a Buenos Aires, a Perú o si me quedo a vivir en Paraguay”.

Con el humor que la caracteriza, la cantante acotó: “Muy lúcida me bañé en Alemania, al menos estoy fresh”, expresó para poder desdramatizar el momento que estaba pasando a causa de la tormenta.

Cuando el tema se resolvió, la madre de Momo comentó: “Fantástico, llenaron nafta al tope y van a intentar aterrizar en Buenos Aires esquivando la tormenta (odio volar y que esta situación no me agrada en absoluto)”.

“Si esto no fuera posible vamos a aterrizar en São Paulo”, dijo para mantener al tanto a cada uno de los usuarios que estaban preocupados por cómo llegaría al país a salvo a pesar del pronóstico del tiempo.

Más tarde, Jimena siguió contando lo que le ocurrió dentro del avión: “Un tripulante me dijo ‘vos sentate y quédate tranquila, a menos que no nos veas tranquilos a nosotros y se rio y yo me reí así”.

Por último, la actriz dejó a todos tranquilos ya que expresó: “Le dimos tres vueltas, pero aterrizamos”, dijo y mostró el momento en el que llegó a su casa y se reencontró con su hijo Momo y con su novio, Matías Palleiro.

Cabe resaltar que, la artista disfrutó del viaje junto a Stephanie Demner, Zaira Nara, Julieta Poggio y Pampita, con quienes logró compartir varios momentos divertidos que mostró en sus redes.

En su estadía, la autora de La Cobra logró llamar la atención de todos al desfilar con un color que estaba prohibido en el evento, lo cual desató mucha polémica, lo cual provocó que Yanina Latorre saliera a dar su opinión.