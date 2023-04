El suegro de Luis Miguel reveló secretos de la boda secreta del cantante

Video Carmen Barbieri acusó a Santiago Bal de robarle una fortuna: cuánto dinero le quitó su ex marido

Luis Miguel convive muy de cerca con las hijas de Paloma Cuevas

Así que el señor Valencia aprovechó las cámaras de “Europa Press” para confesar de manera pública su aprecio hacia Luis Miguel y su admiración por su trayectoria profesional. Asimismo, se tomó un tiempo para expresar lo feliz que se siente al saber que su hija comparte su vida con el famoso cantante.

“Es un señor y un caballero y es lo que pretende uno para sus hijos, ¿no? Que encuentren lo mejor, él es un verdadero señor”, declaró Victoriano Valencia a Europa Press.

¿Habrá boda entre Luis Miguel y Paloma Cuevas?

Y cuando se le preguntó respecto a posibles planes de boda en puerta entre la pareja, él aseguró que estaría encantado de que Luis Miguel fuera parte de su familia, pues se ha ganado un lugar en su corazón, tan es así que sus nietas suelen cenar con él cada noche, por lo que ya es una figura recurrente en sus vidas.

“Él es un encanto de persona y hasta ahora no tengo ninguna queja. Mis nietas cenan con él y le ven”, dijo.

Claramente, Paloma Cuevas ha sido una gran influencia para Luis Miguel, porque le ha dado este balance y esta familia que él siempre había deseado y querido, pero que por malas influencias o su círculo social no lo había podido lograr. Así que no sería muy descabellado que el ‘Sol de México’ pronto llegará al altar con la ex de Enrique Ponce.