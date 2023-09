El regreso de Mirtha Legrand: se conocieron sus primeros invitados

En charla con Radio Continental, Milei aseguró: “Vamos a ir al programa de Mirtha con Fátima. Es muy lindo que pase eso. Porque si bien nosotros mantenemos nuestras exposiciones mediáticas por separado, y porque pensamos que nuestros trabajos no tienen que generar contaminación cruzada, de alguna manera lo que nosotros también pensamos es que es el lugar donde nos conocimos, entonces es un muy lindo lugar para que estemos juntos porque, bueno, es el lugar donde justamente nos conocimos en persona”, reveló.

Incluso, consultado respecto de si además de ser parte de la mesa tenían pensado hacer un nuevo anuncio sobre el futuro de la pareja, el economista fue cauto: “Tenemos con Fátima una muy hermosa relación, pero estamos dando los primeros pasos. No corramos, hagamos las cosas con cautela, que podamos crecer en nuestra relación de manera sana”.

El programa debutará el sábado 23 de septiembre, mientras que la grabación del mismo está programada para el viernes 22 de septiembre a las 13. En las últimas horas, Marina Calabró enfatizó que, hasta el momento, no se han anunciado otros invitados para este primer episodio. “Acompañan a la señora Mirtha Legrand, la señora Fátima Florez y el señor Javier Milei. Mesa confirmada, no lo estoy poniendo en potencial”, afirmó con certeza.

Además, Calabró también compartió algunos comentarios que escuchó del entorno cercano a la pareja con respecto a su participación en el programa de Mirtha. Según relató, le mencionaron que “no van a hacer ninguna actividad pública juntos hasta la mesa de Mirtha. Los dos piensan que se merece la deferencia de que vayan juntos por ser la celestina de la pareja; siempre apoyó la carrera de Fátima y fue muy generosa con Milei, los dos la adoran”.

El encuentro entre ambos tuvo lugar el 2 de diciembre de 2022, durante la grabación de La Noche de Mirtha. Al respecto, la diva recordó cómo fue el momento y negó darse cuenta del romance que estaba naciendo: “No, creeme que no me di cuenta en ningún momento. Ahora vi el momento que se conocen en la mesa pero es todo cordial, como siempre. No me di cuenta del futuro romance, cuando me enteré no podía creerlo, pero me alegro por todo, por el bien de los dos”.

Si bien surgieron rumores de que la relación entre Milei y Florez había empezado tiempo después, Mirtha aseguró en diálogo con Todo Noticias que el inicio del amor fue en su ciclo: “Empezó el romance ahí. Yo vi todo el programa, hay momentos que no se pueden perder”.

Además, la referente de la televisión recordó detalles de ese día: “Que increíble con Fátima, que estaba preciosa ese día. Yo le dije varias veces ‘que linda que estas’, pero Milei hablaba de política, te digo que estaba brillante todo lo que contó ese día. Este es el hombre de la Argentina en este momento. Habló de los padres, pero el romance nada, estaba Fátima que estaba muy bonita ese día, estaban los Pimpinela, eso fue en diciembre, en los primeros días. Cuando lo vi no lo podía creer”.

FUENTE: Infobae