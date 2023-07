El regreso de Mirtha Legrand: los secretos detrás de su posible arribo a Telefe

“Pensé que no volvía más. Me costó reponerme, me pasaba todo el día leyendo y me dijeron que huya de la cama”, dijo Mirtha Legrand en septiembre del 2022 cuando regresó a la televisión argentina con su clásico programa por la pantalla de El Trece. A fin de año se despidió con la esperanza de reencontrarse con su público este año.

Que ella quiere volver a la televisión no es ninguna novedad. En cada oportunidad que tiene, la diva lo deja en claro. Y fue su médico el que durante la pandemia del coronavirus le sugirió que siguiera trabajando, que no dejara su actividad. No costó demasiado que le hiciera caso.

Ahora bien, sus ganas y predisposición siempre estuvieron. Lo que faltaba era definir en qué canal. Habiéndose truncado la negociación entre su nieto y productor ejecutivo, Nacho Viale, y las autoridades de El Trece, con Adrián Suar a la cabeza, empezaron a aparecer nuevas propuestas y convocatorias. El gerente del último canal en el que se emitieron La Noche de Mirthay Almorzando con Mirtha Legrandcontó en una reciente entrevista que no se llegó a un acuerdo económico, que Juana Viale (quien estuvo al frente de los ciclos de los domingos), no aceptó conducir esos días, y que La Chiqui no estaba dispuesta a ceder su espacio de los sábados.

“Juana no quería hacer el programa. No quería ir al mediodía los domingos, que es verdad porque no le gustaba el horario. Yo creo que quería los sábados. Y lo manifestó, no lo ocultó. En principio, nosotros queríamos Mirtha los sábados y Juana los domingos. A no ser, que ellas decidieran el enroque. Ahí yo no tenía problema. Pero Mirtha, tan genia, dijo: ‘No’. Esa es la verdad”, explicó Suar.

Mientras Nacho Viale negocia dentro de un total hermetismo el regreso de su abuela a la televisión argentina de la mano de su productora StoryLab, el lunes por la tarde Luis Ventura reveló que Telefe se sumó a la puja y le hizo una propuesta a Mirtha Legrand para que regrese a su pantalla. La diva había estado en la emisora en el 2002 cuando protagonizó La Dueña, lo que marcó su regreso a la actuación después de 46 años. “Fue muy interesante y la única vez que salí por las pantallas de Telefe”, remarcó La Chiqui a Teleshow el año pasado cuando se cumplió una década de aquella aparición en el canal que hoy comanda Darío Turovelzky.

En tanto, fuentes de la emisora le confirmaron a Teleshow que las negociaciones están abiertas. “Mirtha es un talento muy aceptado por el canal, es una figura número 1 y obviamente Telefe siempre va a tener las puertas abiertas para ella”, destacan al respecto haciendo la salvedad de que “recién se está empezando a conversar”.

Luis Ventura -que además es el presidente de APTRA-, sostuvo que que el anuncio formal de la diva sería el próximo domingo en la entrega de los premios Martín Fierro, que se emitirán justamente por la pantalla de Telefe con la conducción de Santiago del Moro. Y más tarde, por la noche, fue ella misma quien habló al respecto en la comida anual de la Fundación Dr. Juan A. Fernández.

“Mirtha, dicen que vuelve con otra diva a Telefe. ¿Es real? ¿Es un rumor?”, le preguntaron cuando salía de la gala que se llevó a cabo en el Salón Dorado del Teatro Colón y haciendo referencia a la posibilidad de compartir pantalla con Susana Giménez. Mientras caminaba junto a sus colaboradores, Legrand fue contundente: “Es una realidad”, dijo frente a las cámaras de Farándula Show.

Mientras Telefe continúa en charlas y negociaciones, Nacho Viale también escucha y analiza la propuestas que llegan desde América y El Nueve, emisoras en las que esta semana tendrían reuniones y que también tienen mayor interés en tener a Mirtha Legrand en su pantalla.

“Estuve hablando con Nacho y me encantaría que Mirtha este año esté en América. Según lo que le escuché decir al Chueco el otro día, no va a ir a El Trece por una cuestión económica. Nosotros no es que económicamente, como canal, estemos espectacularmente bien como para hacerle una gran oferta. Pero me parece que Mirtha es una persona muy querida y a mí me encantaría que estuviera los sábados. Así que yo, personalmente como director de contenido, le guardo ese lugarcito a Mirtha”, dijo Marcelo Tinelli días atrás.

Así las cosas, Mirtha Legrand confía en su nieto para liderar las negociaciones y espera con ansias poder regresar a la televisión argentina para reencontrarse con su público en lo que sería su temporada número 55 al aire.

