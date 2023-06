Habló el escultor de la estatua de Mirtha Legrand tras las fuertes críticas

“Uno se pone un poco triste por tratar de querer homenajear a una persona incluso en vida y que esa persona esté conforme con esto. Lamentablemente esto no ha sucedido, fue todo lo contrario lo que ha pasado”, comenzó el artista, quien también fue responsable de representar a otras destacadas figuras nacionales como Lionel Messi y Soledad Pastorutti.

Y aclaró: “Yo sólo fui un puente. El homenaje a Mirtha Legrand se lo hace Villa Cañás. Quería aclararlo porque mucha gente no lo tiene claro. Yo soy un escultor que hace esculturas. Las obras son de hierro. Esta es la expresión de lo que yo pienso es la imagen de Mirtha”.

A continuación, se refirió a los ataques en contra de su trabajo. “Lo que yo no pude entender es por qué el ensañamiento inapropiado que han tenido de poder y tratar en todo momento de destruir esta creación. Y no hablo de la creación literal de la escultura, sino de la creación de homenajear a una persona”, dijo.

Sobre la misma línea, expresó: “Se ensañaron hasta destruir totalmente este proyecto, esta idea. Es una pena porque esto sucede a menudo. Creo que hay que revisarlo, la sociedad está muy complicada en este sentido y se opina mucho sin tener en cuenta nada y sin saber, eso es lo más triste”.

Y agregó: “Yo estoy muy contento porque sé que hay muchas personas que están en mi ciudad y están cerca y me conocen. Yo sé cómo soy, sé lo que hago, qué es lo que realizo en mi trabajo. No soy un improvisado, he trabajado y he hecho muchas obras en todo el país”.

A modo de cierre, señaló: “Soy una persona que apoya todo lo que hay que crear, todo lo que es construcción, para arriba, eso lo apoyo totalmente. No me gustan las personas que son destructivas. Sepan que estoy bien dentro de todo lo que ha sucedido”.

Qué dijo Mirtha Legrand sobre su estatua

Poco después de que la estatua fuese inaugurada, Mirtha Legrand dio su opinión en Polémica en el bar (América), ciclo actualmente conducido por su hija, Marcela Tinayre.

“No me gustó. Yo no quiero hablar nada en contra de mi ciudad Villa Cañás y de los cañaseños porque sé que es un esfuerzo el que hicieron, pero evidentemente no es el óvalo de mi cara, no soy yo, me veo rarísima. Me mostraron antes de ayer la foto y dije ‘muchas gracias’”, aseveró, a través de un llamado telefónico que realizó con su hija al aire.

Fuente: La Nación