El policía sanjuanino pasó de ronda en La Voz tras un triple e insólito robo

Así las cosas, Andrés Cantos, el policía sanjuanino había quedado eliminado, de modo que agradeció la experiencia vivida, saludó a los integrantes del jurado y se fue del estudio a felicitar a su contrincante Leonardo.

Entonces, tuvo una gran sorpresa: Lali apretó el botón de robo. "¡Va a tener que seguir pidiendo licencia en la Policía!", exclamó Marley, el conductor del ciclo. Andrés no pudo contener las lágrimas ante la oportunidad de seguir en carrera. “Me siento bien, sos un amor”, le dijo a Lali Andrés Cantos.

Knockout #TeamMontaner - Leonardo Jurado vs. Andrés Cantos - La Voz Argentina 2022

Y agregó: "Cuando me fui, me olvidé de decir que los sueños se trabajan y que trabajé un montón para estar acá”, Las palabras del participante conmovieron tanto a la coach que ella también se largó a llorar y, en verdad, sus lágrimas traspasaron la pantalla.

En ese estado de intensa emoción estaba transcurriendo el programa cuando se produjo otra sorpresa. Mientras Andrés se iba del escenario con la alegría de poder seguir en la competencia de la mano de su nueva coach, Lali advirtió un intercambio sospechoso entre Mau y Ricky.

¿Qué estaba pasando? Que Ricky estaba decidido a apretar el botón de robo para intentar llevarse a Andrés y que Mau intentaba hacerlo desistir para no perjudicar a su compañera del jurado. Ganó Ricky: los hermanos Montaner presionaron el botón y Andrés tuvo que volver al escenario.

"No me pueden cagar así este momento", se quejó Lali Espósito y aseguró que Ricky es el malo y Mau, el bueno. Contundente, Ricky le respondió: “El Team Mau y Ricky quiere ganar este año y necesitamos un finalista. Te quiero mucho, Lali, pero necesito defender a mi equipo”. "No me pueden cagar así este momento", se quejó Lali Espósito y aseguró que Ricky es el malo y Mau, el bueno. Contundente, Ricky le respondió: “El Team Mau y Ricky quiere ganar este año y necesitamos un finalista. Te quiero mucho, Lali, pero necesito defender a mi equipo”.

La discusión entre ambos coaches siguió adelante mientras Andrés esperaba el momento para anunciar a cuál de los dos equipos quería incorporarse. Fue la oportunidad ideal para que se generara otra situación insólita: La Sole tocó el botón del robo, decidida a pelear por el participante.

Entonces, se descontroló todo: Marley aseguraba que no podía creer este triple robo, La Sole sonreía, satisfecha, y los demás coaches se levantaron de sus sillas, enojados, y la dejaron sola.Pero Pastorutti, lejos de rendirse, siguió adelante con su propósito. "Me gustó mucho como hablás de todo tu entorno, de tu tierra. Y me gusta esta situación de que todos te queremos, porque además de gran artista, te notamos buena persona”, le dijo a Andrés.

A esa altura, Andrés Cantos, apenas salido del team Montaner, tenía la oferta de ingresar a cualquiera de los otros tres. Optó por el de Lali Espósito. La estrella del pop no pudo improvisó un paso de comedia acompañando al policía sanjuanino a salir del estudio como si lo llevara esposado.