luis marttinez.jpg El Jefe de la Policía de San Juan, Luis Martínez, apoya a Andrés Cantos en su participación televisiva en La Voz.

"En la Policía de San Juan, más allá de la capacitación, de la instrucción que reciben para ser policías, nos basamos también en los talentos, y Cantos tiene un talento personal y creo que deberíamos nosotros como autoridades darle la posibilidad y darles todas las herramientas necesarias para que él participe en un evento tan importnte y trascendental, que sin lugar a dudas traerá beneficios a nuestra provincia en cuanto la posibilidad de conocerlo pero también en la parte personal, donde él vaya proyectando en su vida privada todo lo que respecta a la música", analizó el Jefe de Policía.

¿Lo va a seguir en cada aparición en el programa? "Sí, a medida que vamos pudiendo lo vamos mirando, y si no me lo van replicando y eso es muy importante", aseguró Martínez.

Andrés Cantos - "El patio" - Audiciones a Ciegas - La Voz Argentina 2022

El mismo Cantos, uno de los cinco sanjuaninos que pasó la etapa de las audiciones con éxito y quedó entre los participantes del popular concurso televisivo, contó que tuvo gran apoyo de las autoridades provinciales en su aventura por lograr la fama. "Estoy sumamente agradecido desde el Gobernador hasta el Secretario de Seguridad y el Jefe de Policía se tomaron su tiempo para apoyarme. Me dijeron desde el principio que no había problema y que no por ser policía tengo que dejar de soñar", asegura Andrés en una entrevista con Tiempo de San Juan la semana pasada.

En toda la fuerza acompañan al uniformado cantor, que hace años integra la Banda de Música. Apenas fue seleccionado, le dedicaron en las redes un afectuoso saludo.