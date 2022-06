Andrés Cantos, el policía sanjuanino de La Voz Argentina, reveló qué le dijeron sus jefes sobre el reality

El uniformado habló en exclusiva con Tiempo de San Juan y reveló qué le dijeron en la Policía cuando avisó que se presentaría otra vez para poder mostrar su arte.

"Mis referentes musicales son primero mi familia, mis tíos, mi papá y mis abuelos", sostiene Andrés. Para el sanjuanino "primero hay que querer a la familia y después a los de afuera".

andrés cantos 2.jpg

El joven está casado y trabaja en la Policía de San Juan donde forma parte de la banda de música. Lejos de lo que uno pudiera suponer, el cantante sostiene que en la Fuerza de Seguridad Provincial se tomaron muy bien su nuevo intento en La Voz.

"Estoy sumamente agradecido desde el Gobernador hasta el Secretario de Seguridad y el Jefe de Policía se tomaron su tiempo para apoyarme. Me dijeron desde el principio que no había problema y que no por ser policía tengo que dejar de soñar", asegura Andrés.

La canción elegida para esta segunda oportunidad fue "El Patio" de Pablo López y para él esa elección de tema fue la clave de su entrada al reality.

"El año pasado tuve la posibilidad de estar y no conseguí mi objetivo porque quizás cambió la canción. La del año pasado no me sumó pero en esta audición la canción era un manojo de sentimientos, me dejé traspasar".

Sobre su presentación en el escenario, recordó la frase que se dijo antes de empezar a cantar: "Esta es la chance Andrés, es esta o nada". Y cumplió.

Junto a Andrés hay otros cuatro sanjuaninos representando a la provincia en La Voz y batieron récords. Es que en 2021 solo una sanjuanina logró pasar las audiciones a ciegas. Al policía sanjuanino lo acompañan otros coterráneos. Dandára Guimaraes, Emi Soler, Lucas Bongiovanni y Nicolás Olivieri también están por nuestra provincia.