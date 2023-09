El polémico programa de Luis Ventura sobre Silvina Luna: ¿Defiende a Lotocki?

Jorge Rial fue el primero en exponer a su ex panelista con un tuit demoledor: “¿De verdad el defensor de Lotocki le está haciendo un homenaje?

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Frialjorge%2Fstatus%2F1698154011268981246&partner=&hide_thread=false De verdad el defensor de Lotocki le está haciendo un homenaje? https://t.co/6OJs2gYb4S — JORGE RIAL (@rialjorge) September 3, 2023

El fuerte cruce entre Luis Ventura y Silvina Luna

Meses atrás, el periodista anunció que iba a escribir un libro sobre Lotocki y cuestionó a todas las famosas que lo habían denunciado: “¿Las pone nerviosas que trascienda en los mismos medios que las cobijaron y apoyaron que en la Justicia no declararan lo mismo que expresaban en las pantallas y los micrófonos? ¿Les genera miedos que trasciendan detalles de lo que pasó antes de Lotocki, sus verdaderas historias clínicas y los resultados de los peritajes médicos ordenados por la Justicia? ¿Es bueno o malo que se sepa la verdad de sus tiempos quirúrgicos y si hay otros cirujanos anteriores o posteriores en sus cuadros médicos?”.

En ese momento, Silvina Luna salió a contestarle en LAM: “Después de todo lo que he pasado y sigo pasando, que es de público conocimiento, tengo la energía puesta en mi sanación y no la voy a poner en inventos. Por eso no entiendo lo que me cuentan de Ventura . No tiene ni pies ni cabeza. Me tiene sin cuidado lo que él diga. Luis dijo que yo tenía un problema de salud anterior, preexistente . Pero la verdad es que yo no tenía ningún problema de salud anterior a la operación. Tengo un estudio genético hecho en la Fundación Favaloro antes de la operación que me avala y me dio todo perfecto. Claramente hay un acuerdo, tongo, amistad de él con Lotocki , sino no le veo otra”.