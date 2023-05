El picantísimo comentario de Luis Ventura sobre Jorge Rial

El periodista está indignado con C5N , medio para el que trabaja el conductor de Argenzuela , debido al tratamiento que hicieron para cubrir desde el país sudamericano los avances de su internación. Asegura que no tuvieron ningún tipo de consideración afectiva por lo que llamó a su columna " El show del infarto ".

¿Qué dijo Luis Ventura sobre la internación de Jorge Rial?

Laura Ubfal reveló: "Mañana vuelve a la Argentina Jorge Rial en un avión sanitario. De ahí va al Sanatorio Finochietto, por lo que sabemos". Lo que llevó a Luis Ventura a comentar: "Son temas delicados. Primero entra a jugar la razón, después entra a jugar el corazón y después entra a jugar lo que uno conoce del medio".

Esta afirmación fue aprovechado por Pablo Layus para revelar: "Alguien me dijo que tengamos en cuenta tu columna del domingo de Crónica. Y me pasaron le título, no sé si está confirmado".

"Sí, sí porque lo escribí el martes para el suplemento de espectáculo de Crónica, y fue lo que me nació", afirmó el periodista. ¿El título es El show del infarto?, le consultó el panelista. Frente a su respuesta afirmativa, Karina Iavícoli exclamó: ¡Qué fuerte!.

"Vos criticaste la cobertura por parte de una señal (C5N, medio en el que trabaja Rial)", insistió Ubfal. "No critiqué, reclamé que respetaran al paciente. Lo reclamo desde el corazón...", aseguró.

Pero, lejos de estar conforme, Layus continuó: "Volviendo al título El show del infarto. ¿Vos a qué vas? ¿A la señal? No lo decís por Jorge, que está haciendo un show de esto". "A que cuiden al paciente... Jorge en cuanto a su salud se equivocó toda la vida. Yo se lo dije siempre. Él tenía presión y se iba a la esquina del canal a comer milanesas.", afirmó sobre su amigo.

Por último, siguió: "¿Pero quién hizo el show? ¿Lo hizo Rial al show?". Por lo que, Luis Ventura explicó: El medio. Las empresas... ¿La gente que Rial tiene al lado lo quiere ver bien o con un suero, todo entubado? A mí me llaman por teléfono, y me dicen ‘mi papá se está muriendo. Tuvo un infarto. Nos estamos yendo para allá’. Y yo les dije ‘¿quieren que vaya?’. Ese es el único mensaje que yo tengo en cuenta. Todo lo demás, show".