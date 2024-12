El percance de Darío Barassi en San Juan que lo obligó a pedir ayuda

darío barassi en el dique.png

Al parecer, el conductor se quedó sin combustible y le tuvo que pedir rescate a un amigo sanjuanino para que acudiera con un bidón de nafta.

"Me quedo sin nafta y viene él. Me bardea a otro nivel, no hay ni una estación de servicio donde vivís vos hermano", se lo escucha decir a Barassi mientras filma al amigo que fue a su rescate.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1872459410343358822&partner=&hide_thread=false El percance de Darío Barassi en San Juan. pic.twitter.com/FaRSNyLZ2h — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) December 27, 2024

Parece ser que, al final, todo salió bien y más tarde Darío compartió imágenes con sus amigos de toda la vida en una casa de la provincia.