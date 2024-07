El pedido de Ova que comprometió a su hija Oriana Sabatini a días de su boda con Paulo Dybala

“Es un antes y un después para Ova este casamiento porque es una puerta que se abre y no se cierra más, es la hija. Es como cuando entran en la adolescencia que hay un cambio total y absoluto, se modifica la etapa familiar de todos. Vienen los nietos y es enorme. Lo noto muy movilizado y sus emociones están a flor de piel. ‘Pienso en tal cosa y lagrimeo’, me ha dicho. Se nota que él es una persona sensible y estoy le pone el tanque de emociones lleno, a full”, arrancó diciendo Záffora.