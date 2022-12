El pedido de la hija de Rodrigo De Paul a Papá Noel

Tras la coronación de Argentina como campeón del Mundo, los jugadores de la Selección no dejan de ser homenajeados y no hay persona en el país que no quiera tener algún recuerdo o prenda que se relacione con el equipo. Francesca, la hija de Rodrigo De Paul, tampoco quiso quedarse atrás y le escribió su carta a Papá Noel con un insólito pedido: “las medias de Messi”.