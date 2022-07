El padre de Camila Homs definió a Rodrigo De Paul: "Es un pelotud..."

Así se comprobó esta semana cuando el padre de la modelo decidió salir a hablar y tuvo un fuerte exabrupto cuando le preguntaron por su ex yerno.

camila homs 2.webp Tiempos felices. Cuando Camila Homs y Rodrigo De Paul todavía eran familia.

Horacio Homs intentó bancar a De Paul en una entrevista con ADN Noticias pero no todo salió como esperaba. "Son chicos y están viendo cómo pueden solucionar sus problemas, pero es más lo que se habla que la realidad", dijo.

“Yo tuve algunos problemas con Rodrigo últimamente, pero no le deseo el mal. Rodrigo no es mal chico, sí es un pelotud... pero no mal chico. Esa es la realidad”, lanzo el padre de Camila en la entrevista.

La modelo no pudo llegar a un acuerdo en la mediación que tuvo con De Paul y su padre lo sabe. Ella quiere lo que le corresponde y ni un peso menos. Horacio, sabe que esto es así y espera que todo llegue a buen puerto pero no está sucediendo. "Yo resumo cómo están las cosas y no están bien, porque si lo estuvieran no habría un juicio de por medio”, cerró contundente.

Rodrigo De Paul podría quedarse sin Mundial

En los últimos días el que causó polémica fue el sanjuanino Claudio "Chiqui" Tapia que como presidente de la AFA lanzó una fuerte advertencia para el futbolista.

En una nota radial, Tapia explicó que si un jugador tiene una causa legal abierta y no ha podido solucionarla no puede jugar por la Copa del Mundo según el reglamento de la FIFA. Por estas horas lo que más le conviene al futbolista es cerrar trato con su ex.