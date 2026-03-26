El orgullo se hace sentir: llega el 3º Festival por la Visibilidad Trans al Conte Grand

Este 28 de marzo, en horario de 18:00 a 00:00, se llevará a cabo el 3º Festival por la Visibilidad Trans en el Centro Cultural Conte Grand. La entrada será libre y gratuita para todo el público.

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La actividad se encuentra organizada por la cooperativa “Cultura Drag”, la cual presentará una experiencia cultural única que celebra la identidad, el orgullo y la comunidad.

El festival cuenta con un programa cultural completo que incluirá shows en vivo, entrevistas, una Kiki Session con conversatorio, carnaval diverso LGBT+, DJ, stands institucionales, feria de emprendimientos y un gran desfile trans.

De esta manera, se busca reivindicar y visibilizar a las personas trans de la provincia y poner en valor sus actividades artísticas y sociales.