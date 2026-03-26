jueves 26 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Agenda

El orgullo se hace sentir: llega el 3º Festival por la Visibilidad Trans al Conte Grand

Con entrada libre y gratuita, la jornada contará con shows en vivo, desfiles y stands de emprendedores para celebrar la identidad y la comunidad en la provincia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
trans

Este 28 de marzo, en horario de 18:00 a 00:00, se llevará a cabo el 3º Festival por la Visibilidad Trans en el Centro Cultural Conte Grand. La entrada será libre y gratuita para todo el público.

Lee además
canto de mujer: la propuesta gratuita de la camerata para disfrutar bajo el cielo sanjuanino
Música

"Canto de Mujer": la propuesta gratuita de La Camerata para disfrutar bajo el cielo sanjuanino
el mensaje de maria becerra despues del comunicado de emilia mernes y la reaccion de tini stoessel
Redes

El mensaje de María Becerra después del comunicado de Emilia Mernes y la reacción de Tini Stoessel

La actividad se encuentra organizada por la cooperativa “Cultura Drag”, la cual presentará una experiencia cultural única que celebra la identidad, el orgullo y la comunidad.

El festival cuenta con un programa cultural completo que incluirá shows en vivo, entrevistas, una Kiki Session con conversatorio, carnaval diverso LGBT+, DJ, stands institucionales, feria de emprendimientos y un gran desfile trans.

De esta manera, se busca reivindicar y visibilizar a las personas trans de la provincia y poner en valor sus actividades artísticas y sociales.

Temas
Seguí leyendo

Internaron de urgencia al cuartetero Damián Córdoba

Uno de los personajes más renombrados de Gran Hermano abandonó la casa y se despidió llorando

Ángela Torres tomó partido en medio de la polémica entre Tini Stoessel y Emilia Mernes: "Es un tema sensible"

Condenaron a 15 años de prisión a Santiago Martínez por intento de femicidio contra Emily Ceco

Habló la esposa de Leandro Paredes tras los rumores con Emilia Mernes

Mauro Icardi, complicado: enfrentaría una demanda millonaria en Turquía

Cinco años de pasión y un abrazo inolvidable: la historia de Gonzalo, fan sanjuanino de Q'Lokura que se hizo viral

Emilia Mernes intentó seducir a un jugador de la Selección: ¿a quién?

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
el mensaje de maria becerra despues del comunicado de emilia mernes y la reaccion de tini stoessel
Redes

El mensaje de María Becerra después del comunicado de Emilia Mernes y la reacción de Tini Stoessel

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Por los reiterados aumentos de combustibles, estaciones de servicio prevén bajas en el consumo e incremento en la cantidad de clientes con GNC
Panorama

Por los reiterados aumentos de combustibles, estaciones de servicio prevén bajas en el consumo e incremento en la cantidad de clientes con GNC

La inhibición de un juez posterga el juicio al empleado judicial acusado de malversar fondos públicos
Traba

La inhibición de un juez posterga el juicio al empleado judicial acusado de malversar fondos públicos

El zapallo con el teléfono en su interior, que fue descubierto en el ingreso al Penal de Chimbas.
Durante las visitas

Sorpresa en el Penal de Chimbas: quiso entrar con un teléfono escondido en un zapallo

Imagen ilustrativa. video
Grave

Denunciaron a una agencia de viajes sanjuanina por una presunta estafa con paquetes turísticos al Caribe: pagaron miles de dólares y nunca viajaron

San Juan blindada: despliegan casi 500 policías para custodiar los mega eventos del fin de semana
Operativo gigante

San Juan blindada: despliegan casi 500 policías para custodiar los mega eventos del fin de semana

Te Puede Interesar

Un artefacto similar era el que fue alquilado por el paciente.
Fraude con la salud

Denunciaron que empresario sanjuanino se aprovechó de un enfermo y lo estafó en miles de dólares

Por Redacción Tiempo de San Juan
Quejas por supuesta discriminación en CAVIG: desde la fiscalía aseguran que se toman todas las denuncias
Repercusiones

Quejas por supuesta discriminación en CAVIG: desde la fiscalía aseguran que se toman todas las denuncias

El reclamo de los taxistas para frenar el impacto de los aumentos en combustibles
Escenario

El reclamo de los taxistas para frenar el impacto de los aumentos en combustibles

Las coincidencias y las divergencias del oficialismo con el proyecto electoral del bloquismo
Debate

Las coincidencias y las divergencias del oficialismo con el proyecto electoral del bloquismo

¡Los mandó al frente! Cayó por robo en Pocito, delató a sus cómplices y uno ya confesó el hecho
Insólito

¡Los mandó al frente! Cayó por robo en Pocito, delató a sus cómplices y uno ya confesó el hecho