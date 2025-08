El Orgullo dijo presente en el show de Lali en San Juan y sorprendió a la artista

La complicidad del público fue fundamental para que los colores vibrarán al máximo, dejando a cada espectador bajo la bandera compartiendo la sorpresa, la emoción, y sin duda no faltaron quienes sacaron sus celulares para capturar el momento único.

El despliegue de la bandera despertó aplausos, vitoreos y hasta la sorpresa de la propia Lali que no se lo esperaba, quedando asombrada en el escenario mientras el trapo de 20 metros se desplegaba por lo largo y ancho de la zona del campo.

La idea fue motorizada por Juan Manuel Marcó, quien con integrantes del Consejo de la Diversidad se pusieron de acuerdo para ingresar la bandera y poder lucirla durante la interpretación de un tema que cala profundo en los sentimientos de quienes eligen vivir en base a sus elecciones y no cumpliendo con los mandatos sociales que a veces no coinciden con los ideales personales.

“Fue un momento verdaderamente icónico, que reflejó la energía y la diversidad de la comunidad sanjuanina. El concierto de Lali en San Juan será recordado por mucho tiempo, y ese momento en particular quedará grabado en la memoria de todos los que estuvieron presentes”, comentó Juan Manuel a Tiempo de San Juan compartiendo lo que fue sin duda un episodio que no olvidarán.

