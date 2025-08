Roberto Piazza puso en duda la amenaza de bomba en el show de Lali en San Juan: "Me tiene cansado, no le creo nada"

Tras ver un video de la artista hablando al público tras el susto, Piazza ironizó: “Yo también puedo llamar desde mi casa antes de venir a tu programa, decir que hay una amenaza de bomba y tener 50% de rating”. Con ese comentario, sembró dudas sobre la veracidad del hecho que generó preocupación entre los fanáticos y obligó a demorar el inicio del recital en el Estadio Aldo Cantoni.

Además, el diseñador apuntó directamente contra quienes, según él, impulsan la exposición mediática de Lali: “Le dan protagonismo como si fuera realmente importante. Esta chica ya me tiene cansado”. Uno de los periodistas presentes le respondió que la mayoría de las coberturas surgen a partir del cruce público entre Lali y el presidente Javier Milei, a lo que Piazza retrucó: “Lali fue parte de un esquema de corrupción. Le pagaron cifras enormes por participar en ciertos eventos. Eso es real”.

