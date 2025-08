Trueno y Nicki Nicole, en el centro de los rumores: nuevos vínculos sentimentales en Europa

Prettel, ex pareja del actor Fernando Lindez (conocido por su participación en la serie Élite), ha recibido varios “me gusta” del artista argentino en redes sociales, incluido uno fechado el 28 de julio. Aunque Trueno solo sigue a Lionel Messi en su cuenta, su interacción con las publicaciones de la modelo no pasó desapercibida para los fanáticos.

El acercamiento entre ambos se habría dado en medio de un evento de la marca Nude Project, en el que también estuvo presente Nicki Nicole, ex del rapero nacido en La Boca. Según la información difundida por Hoyos, en ese contexto no habría habido contacto entre los ex, mientras que la presencia de Teresa junto a Trueno reforzó los indicios de una nueva relación en gestación.

Por otra parte, Nicki también fue señalada como protagonista de un nuevo romance, nada menos que con Lamine Yamal, la joya del FC Barcelona. La cantante habría asistido a la fiesta de cumpleaños del futbolista, que acaba de cumplir 18 años, y, según los trascendidos, ambos habrían sido vistos besándose en una discoteca tras el evento.

Aunque el evento fue privado y sin celulares, se sabe que asistieron figuras como Bizarrap, Duki y Luck Ra, entre otros artistas argentinos. Días después, el 24 de julio, Nicki y Yamal habrían compartido otra salida nocturna, en la que, según testigos citados por el periodista español, se habrían retirado juntos alrededor de las 4 de la mañana.

Uno de los detalles que disparó especulaciones fue una foto publicada por el futbolista con una marca de labios en la mejilla. Aunque aseguró que fue un beso de su madre, seguidores encontraron similitudes con una imagen previa de Nicki dejando una marca idéntica. A esto se sumó un video de la artista escuchando The Boy Is Mine y guiñando un ojo, lo que fue interpretado como un guiño a los rumores que circulaban.

Mientras ni Trueno ni Nicki Nicole han hecho declaraciones públicas al respecto, sus movimientos en redes sociales y apariciones en eventos europeos siguen alimentando las versiones sobre el inicio de nuevos romances tras su separación.