Los sanjuaninos disfrutan del show de Lali en el Cantoni

Momentos de tensión, el público aplaudió mientras hacía fila para ingresar

Tras conocer la amenazan de bomba, el público se impacientó mientras los efectivos policiales revisaban el estadio. Hubo aplausos y un solo pedido: "Queremos ver a Lali".

Aplausos en el Cantoni: "Queremos ver a Lali"

El comunicado oficial de Lali tras la amenaza de bomba

La cuenta oficial de la ídola pop publicó un comunicado vía redes sociales con el motivo de la demora del show. "Gracias por la paciencia y el amor de siempre

El cordobés que recorre el país siguiendo a Lali por trabajo

Luciano es un trabajador ambulante que sigue el paso de Lali por la Argentina. Aseguró que los sanjuaninos son muy amables, pero que las ventas del merchandising son fluctuantes. "De esto vivo", dijo y mostró remeras y buzos con el nombre de la cantante pop.

Luciano, el vendedor ambulante que sigue a Lali por todo el país

La voz oficial de los fiscales: la explicación de lo que pasó

"Es un trabajo organizado, se recibió un llamado, inmediatamente se hizo presente personal de bomberos, no se evacuó, sino que fue un trabajo sectorizado, se pidió al público que no se moviera y se revisó todo el edificio. Todo arrojó resultado negativo. Ya tenemos el número de teléfono. Ya sabemos. Estamos enviando los oficios a las compañías de teléfono. También vemos la geolocalización. Me animo a decir que por el tono de voz es sanjuanino. El show se hace", aseguraron Pringles con Achem.