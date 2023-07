El Negro González Oro sigue defendiendo a Jey Mammón: "Es buen tipo..."

Consultado por la cronista de Implacables (El Nueve) por la defensa que hizo de Mammón a principios de mes, el conductor temporario de Nosotros a la Mañana (El Trece) reiteró que su posición sigue en el mismo lugar: "No he hablado con él todavía porque no quiero atosigarlo, pero un día lo voy a invitar al programa. Es buen tipo, yo juzgo a la gente por lo que hace como artista".

De igual manera, González Oro explicó: "De su vida privada... Si la Justicia me dice que es culpable, bueno, ahí yo decidiré qué hago con la amistad que tengo con Jey, pero como artista es completísimo, toca el piano, es agradable, canta bien... Yo lo juzgo con lo que veo".

Oscar "Negro" González Oro defendió a Jey Mammón tras la denuncia de abuso en su contra y aseguró que le parece "perverso" que lo hayan sacado de La Peña de Morfi (Telefe) solo por la opinión de la gente.

Previo a su regreso a la televisión, el conductor dialogó con Moskita Muerta y Nilda Sarli para Por si las Moscas (La Once Diez / Radio de la Ciudad) y se refirió a la situación de Jey Mammón en los medios.

"Yo creo en la Justicia, que es lenta, pero hay un Poder Judicial que tiene que intervenir y hay un poder que a mí no me informó nada, algunos periodistas se creen miembros de la Corte Suprema de Justicia, periodistas que se han transformado en jueces, el talento de Jey es indiscutible, sacarlo de un programa por la opinión pública me parece perverso. Lo tratan como si fuera el violador de Manhattan", sentenció el Negro Oro.

"Es muy fácil juzgar la moral del otro cuando no tenés pleno conocimiento de la relación", agregó. "Las causa prescriben, cosa juzgada, ya está. Salieron todos a pegarle. Capaz se enamoraron, no lo conozco al chico este. Dale la oportunidad a Jey de que cuente y explique. Si estuviese al aire, obviamente lo convoco. El amor no tiene nada que ver con la ley. Apostemos al amor. Un chico de 16 años es consciente de lo que está haciendo, no es los 16 años míos que jugaba a las figuritas", sentenció polémico.

Fuente: Exitoina