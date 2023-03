El mensaje de Lucas Benvenuto tras la entrevista a Jey Mammón

El joven escribió: “14. Yo no miento. ¿Qué parte no se entiende? Dejen de normalizar el abuso. Cuando tenía 14 años, me decías lo mismo, pero en la cama. ¿Qué ironía verdad?”.

Lucas Benvenuto agregó: “Pensé que no iba a llegar a ver como mi abusador me manda un abrazo por televisión y desea que mi alma sane”.

La entrevista de Jorge Rial a Jey Mammón.

En el fragmento del reportaje que mostró “Duro de Domar” por la pantalla de C5N, el artista dice: “Yo quiero contar cómo estoy, por qué hace una semana no digo nada. Estoy en mi casa, acá, como me ves. Mis amigos me visitan, me contienen, mi familia lo mismo. Estoy en shock, estoy paralizado. Tomo clonazepam todo el tiempo. La verdad es que estoy pasando, probablemente, el peor momento de mi vida”.

Ante la atenta mirada de Jorge Rial, Jey Mammón afirmó: “No sé qué va a pasar con mi vida. Pero sí sé algo y es que estoy siendo el mismo que fui siempre. Yo soy esto. El que quiere, que me acompañe. Y el que no, que se quede en el camino”.

Finalmente, el referente de Telefe soltó las palabras que indignaron a su presunta víctima: “Le deseo de corazón que pueda sanar su alma. Y que, si dentro de lo que él siente, de lo cual yo realmente no comparto, pero de lo que él siente, que yo puedo ser parte de su daño, lo abrazo”.