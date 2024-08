El marido de Lizy Tagliani reveló cómo hicieron para conseguir la adopción de su hijo y por qué le pusieron "Tati"

“La verdad que estamos muy emocionados, son días muy intensos, muy lindos. Estamos felices, pero muy revolucionados, acomodándonos con todo. Incorporando a Tati a la familia poco a poco”, arrancó diciendo el marido de Lizy Tagliani. Georgina Barbarossa quiso saber sobre cómo fue esa vinculación. "¿Cómo fue? ¿Ustedes lo eligieron?", consultó la conductora. “Se dio mutuamente entre él y nosotros. Vinculamos muy bien, fue rápido…”, aseguró Sebastián.

Nebot también reveló detalles sobre el complejo trámite para conseguir un menor en adopción. "Te llaman del juzgado porque, como dijo Lizy, buscan una familia que se adecúe al chico. Estuvimos dentro de una lista con varias familias, tuvimos distintos pasos para cumplir y esperar. Son procesos que hay que esperar. Hay entrevistas con psicólogos, entrevistas con asistentes sociales y, bueno, finalmente quedamos nosotros y se produjo la vinculación”, dijo.

Lizy Tagliani.png

Pía Shaw, quiso saber cómo fue el momento exacto en que se enteraron que serían padres de "Tati" y a quién le tocó atender el teléfono de esa feliz llamada. “Generalmente, yo no respondo números privados. Pero se dio esa casualidad de que me sonó el teléfono, atendí y me avisaron. Estaba muy, pero muy emocionado. En ese momento, no sabés qué preguntar. Encima ellos te llaman y no te pueden dar datos del chico, solo te dicen: ‘Quedaste seleccionado, tenés que ir tal día…’. Estaba muy emocionado y no podía esperar a contarle a mi esposa”, detalló Nebot.

Lo primero que hizo el esposo de Lizy Tagliani fue llamarle a ella que, encima, justo ese día no atendía el teléfono, así que tuvo que enterarse por WhatsApp: "No me atendía, por lo que le mandé un mensaje de WhatsApp y le puse: ‘Tengo una noticia para contarte, nos llamaron’ y ahí ella me devolvió el llamado. No podíamos creerlo. Fue todo muy lindo, todo el proceso fue hermoso”.

Por qué el hijo de Lizy Tagliani se llama "Tati"

Algo que todos querían saber es por qué decidieron llamar "Tati" al pequeño. “Ya lo teníamos porque resulta que a mí de chico me decían ‘Tati’ y, bueno, decidimos llamarlo así", dijo Nebot.

En este sentido, el flamante padre también aclaró que se trataba de un apodo que decidieron utilizar para resguardar la identidad de su hijo y contó cómo fue el momento en que se conocieron. “Fue muy fuerte: uno no sabe qué hacer. No sabés si correr, abrazarlo, llorar… Igual, el trabajo de todo el equipo donde estaba Tati es excelente y prepararon toda la situación para que saliera lo mejor posible”, recordó.

Sobre la personalidad de "Tati", Sebastián Nebot solo se atinó a decir: "Es un niño increíble".

