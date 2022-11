El llanto desconsolado de Chapu Martínez porque lo acusan de mufa y lo amenazan

chapu martínez 4.jpg

Es que los hinchas empezaron a tildarlo de "mufa" en las redes sociales y hasta lo amenazaron de muerte si no se va de Qatar ya mismo. En un audio que se filtró, Chapu le cuenta a uno de sus colegas lo mal que la está pasando su familia con todo esto.

"Estoy sobrepasadísimo, tengo a mi familia muy mal, muy angustiada y muy lejos", reconoció el Chapu Martínez en el video que subió a sus stories de Instagram.

En el mismo, se puede ver al influencer llorando por las amenazas que recibe en redes sociales y no solo él sino también su esposa e hijo chiquito. "No voy a hablar hasta mañana porque no puedo pero sí quiero agradecer a todos los que están compartiendo y me ayudan una banda", dijo entre lágrimas.

https://twitter.com/Wy_Ale/status/1595203784803684352 El video de chapu Martínez, llorando, por las agresiones de la gente.

Que ironía, porque la misma gente que lo insulta, después anda compartiendo pelotudeces, sobre: ayuda a tu amigo deprimido, el que tiene problemas, el que intenta un suicidio.

La gente me tiene podrido la verda pic.twitter.com/05kpf0pmNB — Alexis Escobar (@Wy_Ale) November 22, 2022

Quién es el Chapu Martínez, el influencer al que todos tildan de mufa

En el año 2018 el Chapu Martínez se hizo famoso con sus videos en los que cantaba: “Tráeme la copa Messi. Tráeme la co’”. Se iba a jugar el mundial de Rusia 2018 y fue tal la viralización de la canción del Chapu que terminó viajando para ver a la Selección.

Sin embargo, Argentina sería eliminada en ese mundial y muchos comenzaron a tildar al joven de "mufa". Es más, antes del Mundial Qatar 2022, había miles de internautas enojados porque no querían que el Chapu viajara.

Ahora, lo acusan de haber mufado a la Selección Argentina en el partido contra Arabia Saudita y el influencer está muy angustiado.