El jugado mensaje que le habría mandado Evangelina Anderson a Ian Lucas, ¿romance en puerta?

El video del beso entre Ian Lucas y Evangelina Anderson a los besos en un boliche explotó en las últimas horas. Ahora se dio a conocer el jugado mensaje que le habría mandado Evangelina a su compañero de MasterChef Celebrity, Ian Lucas.

Primero, la modelo se derritió de amor al ver un video del popular youtuber bailando con Valentina Cervantes y los dos hijos que tuvo con Enzo Fernández, Olivia y Benjamín. “Naaaaaa moriiii“, le comentó junto a dos emojis.

Qué mensaje de Evangelina Anderson sorprendió a todos A la semana siguiente, Eva le dejó un corazón en una publicación sobre uno de sus platos con los que se lució en MasterChef Celebrity (Telefe) y tanto a los televidentes como a los usuarios les entraron dudas. También hubo quienes remarcaron la diferencia de edad que existe entre ellos. “Anderson le lleva 16 años, podría ser la madre”, opinó un seguidor. image

Temas Ian Lucas