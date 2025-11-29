El jugado mensaje que le habría mandado Evangelina Anderson a Ian Lucas, ¿romance en puerta?

El video del beso entre Ian Lucas y Evangelina Anderson a los besos en un boliche explotó en las últimas horas. Ahora se dio a conocer el jugado mensaje que le habría mandado Evangelina a su compañero de MasterChef Celebrity, Ian Lucas.
Tras el video viral donde se lo ve a los participantes de MasterChef Celebrity besándose, ahora se dio a conocer este chat.
Primero, la modelo se derritió de amor al ver un video del popular youtuber bailando con Valentina Cervantes y los dos hijos que tuvo con Enzo Fernández, Olivia y Benjamín. “Naaaaaa moriiii“, le comentó junto a dos emojis.
A la semana siguiente, Eva le dejó un corazón en una publicación sobre uno de sus platos con los que se lució en MasterChef Celebrity (Telefe) y tanto a los televidentes como a los usuarios les entraron dudas. También hubo quienes remarcaron la diferencia de edad que existe entre ellos. “Anderson le lleva 16 años, podría ser la madre”, opinó un seguidor.