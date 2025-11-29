sábado 29 de noviembre 2025

El amor...

El jugado mensaje que le habría mandado Evangelina Anderson a Ian Lucas, ¿romance en puerta?

Tras el video viral donde se lo ve a los participantes de MasterChef Celebrity besándose, ahora se dio a conocer este chat.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
preocupacion por el estado de salud de luis brandoni
Lo internaron

Preocupación por el estado de salud de Luis Brandoni
La temporada 3 de Envidiosa y el regreso a la serie original que permite reírse y repensarse al mismo tiempo. video
Tiempo para Ver

Vicky, una "Envidiosa" más real y con traumas compartidos

Primero, la modelo se derritió de amor al ver un video del popular youtuber bailando con Valentina Cervantes y los dos hijos que tuvo con Enzo Fernández, Olivia y Benjamín. “Naaaaaa moriiii“, le comentó junto a dos emojis.

Qué mensaje de Evangelina Anderson sorprendió a todos

A la semana siguiente, Eva le dejó un corazón en una publicación sobre uno de sus platos con los que se lució en MasterChef Celebrity (Telefe) y tanto a los televidentes como a los usuarios les entraron dudas. También hubo quienes remarcaron la diferencia de edad que existe entre ellos. “Anderson le lleva 16 años, podría ser la madre”, opinó un seguidor.

image
