El inesperado mensaje de Darío Barassi que generó revuelo en las redes

image.png El posteo de Darío Barassi

El mensaje fue muy festejado por sus seguidores, que siguen preocupados por su estado de salud tras conocerse detalles de la revisación médica inesperada que debió realizarse este mes.

¿Qué le pasó a Darío Barassi?

El conductor nacido en San Juan reveló días atrás: “Aclarando el escenario. Estamos OK y vamos a estar mejor. Gracias por la preocupación y el afecto. Vengo de épocas complejas, con muchas alegrías y otros palos en la rueda difíciles de esquivar, vamos acomodando la máquina. Sí, se puede”.

Y agregó: “En ningún momento estuve internado, no estoy en una situación de salud compleja; no pasó nada, estaba haciendo el programa y me empecé a sentir mal, tuve una sensación de inestabilidad y mareo, por lo que pedí cortar. Pusieron una ambulancia a disposición, me tomaron la presión y la tenía alta. Me medicaron y listo. Esto fue el jueves y el viernes pedí no grabar para hacerme chequeos porque la prioridad absoluta es mi salud...”.

Barassi cerró el tema declarando: “Todos los resultados, de los estudios de cabeza y corazón, me dieron bien, hasta ahora, todos los resultados están perfectos. Falta que me den el Holter para saber si es un tema de hipertensión o no. En caso de tener eso, me medicaré y tomaré todos los recaudos necesarios para tener la mejor salud posible. Traté de ir mostrando con stories un ritmo de vida normal, porque me llegaban muchas consultas sobre lo que había pasado. Y en ningún momento estuve internado ni nada. Agradezco mucho la preocupación, espero que haya Barassi para rato, no solamente para ustedes, sino también para mi familia y para mí mismo. Y quédense tranquilos que hago todo lo que está a mi alcance para tener la mejor salud posible”.