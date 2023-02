El hiriente apodo que Shakira le puso a Clara Chía Marti cuando la conoció

Dicen que las mujeres tenemos un sexto sentido para oler la traición y parece que a Shakira no le falla. Ya antes de saber que Clara Chía Marti era la amante de Gerard Piqué , la colombiana se olió algo que no le gustó.

pique y noviassssss.jpg Frase, olvido y un nuevo amor. Piqué y Clara Chía Marti.

“Shakira conocía a Clara porque cuando visitaba a Piqué en su empresa y por eso la canción es tan dura y le terminó haciendo tanto daño”, explicó Antolín. “Ella ya la conocía y la llamaba ´la mosquita muerta´”, reveló.

“Así le decía Shakira a Clara Chía puertas para adentro cuando le hablaba a su pareja de ella, ese es el apodo que le puso”, afirmó el periodista español y sorprendió a Etchegoyen: "Este dato no lo sabía, es durísimo”.

SHAKIRA.png Shakira se robó la atención de millones de personas con su último video.

“Ella conoce a Clara cuando ella era becaria de la empresa. Chía Marti no es una mujer despampanante, es más bien normalita, para ella fue una sorpresa total que Piqué la engañe con ella”, explicó Roberto Antolín.

Fue justamente por la personalidad de Clara Chía Marti que Shakira la bautizó de esa manera. “(Clara) se portaba muy bien con Shakira, hablaba poco y por eso le puso ese apodo, (porque) hacía poco ruido”, cerró Antolín.

El periodista español también aseguró que fue la joven quien apuró a Piqué para que blanquee la relación porque él no quería hacerlo. “´Si tú quieres estar conmigo, vale, sal ante los medios y di que ya no estás con Shakira, y si no lo dices tú lo digo yo´ esas fueron las palabras y luego fue Shakira la que al final cuenta todo”, cerró.