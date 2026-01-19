lunes 19 de enero 2026

Escándalo y redes

El gesto irónico de Cande Tinelli que reavivó la polémica de Luciano Castro

En medio del revuelo por los audios y videos filtrados del actor, la empresaria sorprendió con un guiño en redes que no pasó desapercibido y volvió a poner el tema en boca de todos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El verano argentino sigue sumando capítulos a uno de los escándalos más comentados del año: la infidelidad de Luciano Castro y la filtración de audios que rápidamente se viralizaron en redes sociales. En ese contexto, Cande Tinelli decidió meterse de lleno en la polémica con un gesto cargado de ironía que despertó risas, comentarios y volvió a encender el debate.

Fue a través de sus redes sociales donde la empresaria compartió una imagen simple pero contundente. Posando relajada, con el codo apoyado sobre la mesa y la mano en el rostro, mostró su nueva taza. El detalle fue imposible de ignorar: el objeto tiene impresa la cara de Luciano Castro junto a la frase “Buen día, guapa”, una de las expresiones que el actor le dedicó a una joven española en los audios que se hicieron públicos y desataron el escándalo.

image

La publicación no tardó en viralizarse y fue leída como un guiño directo al fenómeno que nació a partir de la filtración. Los audios, difundidos en televisión, mostraron a Castro con un tono galante y expresiones propias de la jerga española que rápidamente se transformaron en memes. Frases como “¿Por qué sos tan hermosa?” o el ya icónico “guapa” inundaron TikTok, Instagram y X, y dieron lugar a un inesperado boom de merchandising.

Tazas, remeras y stickers con la cara del actor y sus frases más repetidas comenzaron a circular como objetos de colección, convirtiendo el escándalo en parte de la cultura pop del verano. El fenómeno no solo atrapó a usuarios anónimos, sino también a figuras del espectáculo que se sumaron con humor y complicidad, como fue el caso de Cande.

U0uOiyvJ-34105381

El gesto de la hija de Marcelo Tinelli no resulta del todo casual. Existe una historia previa de admiración entre la familia Tinelli y Luciano Castro, que el propio conductor recordó en una recordada anécdota de ShowMatch, cuando contó cómo sus hijas eran fanáticas del actor desde chicas y la visita de Castro a su casa se convirtió en un momento inolvidable y gracioso.

Así, el actor pasó en cuestión de días de ser noticia por un conflicto sentimental a transformarse en protagonista involuntario de un fenómeno viral que cruza generaciones. Mientras la relación entre Castro y Griselda Siciliani continúa bajo la lupa mediática, cada nuevo gesto, posteo o referencia suma combustible a una historia que parece lejos de apagarse y que, entre risas y polémicas, sigue marcando el pulso del verano en el mundo del espectáculo.

