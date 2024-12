El gesto de Gabriela Sabatini que terminó de romper su relación con su hermano Ova

El periodista remarcó: “Lo único que faltaba para detonar todo era que ocurra lo que finalmente ocurrió este fin de semana. Gaby arribó a la Argentina, participó de la despedida de su amigo tenista y automáticamente empeoró la interna feroz que hay con ella en la familia”.

Juan confesó: “Lo que me contaron a mí es que lo que pasó fue la frutilla del postre. No le van a perdonar nunca para mí la ausencia a la boda de Oriana, y sobre todo que haya venido para algo que ellos sienten menor, como la despedida de un tenista amigo de ella”.

El periodista explicó: “A mí lo que me dicen es ‘imagínate que, si todo estaba mal, ahora está peor porque ella prefirió ver a un colega tenista que a su sobrina casada’. Lo que pasó estos últimos días a mí me cuentan que lo vivieron como la peor traición. La relación entre Gaby y Ova está en su peor momento. Yo esto lo dije en su momento. Acá hay algo de fondo grave que uno puede tener algún dato, pero son los protagonistas los que tienen que esclarecer las cosas”.

Qué dijo Oriana Sabatini sobre la ausencia de Gabriela Sabatini en su boda

La esposa de Paulo Dybala aseguró: “No tengo ningún problema con mi tía. Obviamente estoy triste. Es triste que la poca familia que tengo acá en Argentina no haya estado presente en uno de los momentos más importantes de mi vida, que haya decidido eso”.

La modelo, sin embargo, reconoció: “Cada uno con lo suyo, a mí no me faltó nadie en el casamiento igual. Si no querés estar, yo no voy a obligar a nadie a ser parte de mi vida si no lo quiere. Los que quisieron estar estuvieron y los que no, no. Yo respeto mucho lo que cada persona decida hacer con su vida, y cuando alguien me demuestra tan claramente que no quiere ser parte de la mía, yo no voy a obligar a nadie a hacerlo. Cuando tenga ganas de hablar voy a estar acá siempre”.