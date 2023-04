El fuerte descargo de la hija de Fabián Cubero a su madre, Nicole Neumann

Tras quedar expuesta la interna familiar iniciada de alguna manera por Fabián Cubero al declarar públicamente que Nicole Neumann y su hija mayor, Indiana, no se ven desde diciembre pasado, una de sus hermanas le hizo saber a su mamá cuánto la quiere a través de un cariñoso mensaje que la modelo no dudó en compartir desde sus redes.

“Hola ma, te quería agradecer por el viaje, la pasé rebien. Me encanta pasar tiempo con vos, sos la mejor del mundo, me hacés muy feliz. Te amo muchísimo. Estoy agradecida de ser tu hija”, le escribió la nena.

Y claro que Nicole no dudó en responderle la demostración de cariño: “Hola mi amor. Yo amo viajar y hacer lo que sea con ustedes. Pasaría todos los días de mi vida y cada minuto con ustedes. Amo verlas disfrutar, crecer, nutrirse. Verlas reír. Las amo con todo mi corazón. Gracias por tu mensaje amor, te amo. Me hacen muy bien tus palabras”.

Si bien ese intercambio sucedió a comienzos del mes de febrero, lo cierto es que Neumann compartió la captura del chat por estas horas desde sus redes, en medio del escándalo con su hija mayor escribiendo sobre la foto: “Estos son mensajes y momentos que me llenan el alma a un nivel inexplicable. ¡¡¡Allegra con 12 años recién cumplidos!!! ¡¡¡Sos un regalo de la vida!!! ¡Yo soy la agradecida de que me hayas elegido como mamá!”.

Nicole Neumann habló sobre la decisión de su hija Indiana de vivir con Fabián Cubero: "Es un tema delicado"

Desde hace unos días se desató un nuevo enfrentamiento entre Nicole Neumann y Fabián Cubero a raíz de las declaraciones del exfutbolista sobre la relación de la modelo con su hija Indiana.

Sucede que la adolescente de 15 años decidió irse a vivir con él hace algunos meses y los fuertes rumores sobre los motivos por los que abandonó la casa materna fueron creciendo. Sin embargo, Cubero salió a contar su verdad.

“Ya se sabe que Indiana está viviendo conmigo y esa es la realidad. Quiere vivir conmigo, que soy su papá porque no se estaba sintiendo cómoda en lo de su mamá. Simplemente tomó la decisión de venirse a vivir conmigo. Por ahora, hace un tiempo, ya que no ve a la mamá y será un tema que definirá Indi y ella misma verá qué quiere de acá en adelante. La veo contenta y obviamente que si le pasa algo, a mí no me lo demuestra. Ella está bien, contenta y se la ve todo el día sonriente. Disfruta de estar con su hermano, conmigo y se lleva muy bien con Mica Viciconte”, comentó en diálogo con Pronto.

Por su parte, Nicole Neumann fue contundente al ser consultada por las declaraciones de su ex pareja. “Entiendo que quieran saber todo, pero mi trabajo como mamá es protegerlas y no exponer a mis hijas que son menores”, arrancó diciendo en una charla con TN Show.

Luego, sobre el conflicto con Cubero y su relación con Indiana, arrojó: “Son temas delicados y ya hace rato yo tomé esta postura (de no dar declaraciones). Yo no tengo necesidad de aclarar nada. El círculo íntimo y quienes corresponde que se ocupen están con el tema”.

Fuente: Pronto