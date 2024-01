El ex de una reconocida sanjuanina rompió el silencio tras ser castigado por la Justicia por maltrato

En diálogo con el programa de Flor de la V, Ferriols sostuvo: "La Justicia estuvo bien, pero se tomó su tiempo, 20 meses. En la primera audiencia, los tres abogados que tenía ella, renunciaron, aunque luego siguió el proceso y siguió el sufrimiento".

Según advirtió el cirujano, la denuncia de Bettina en su contra "fue por influencias externas". "En un momento de debilidad, se equivocó", remarcó.

6.jpg

También confesó que desde que ocurrió este hecho "no hablamos". "Es una pérdida. Dejar de hablar con una hija es como morir poco a poco. Ojalá que algún día, antes de morirme, nos podamos juntar, hablar, y decirnos cosas lindas", manifestó.

Respecto a la sanjuanina que brilló en el mundo del espectáculo, expresó: "Tengo muy buenos recuerdos de los años que pasamos juntos con Beatriz. Hemos pasado momentos buenos en pareja".

Asimismo reveló que acompañó a la ex vedette cuando estuvo en tratamiento contra el cáncer. "Cuando me enteré de su enfermedad la llamé, le dije: 'no me cortes, estoy acá para ayudar'. Hasta el último momento estuvo para ayudarla", sentenció.

En diciembre último, el médico fue imputado y castigado los delitos de amenazas agravadas, uso de armas y violación de domicilio. Finalmente, se acordó una suspensión de juicio a prueba y el profesional quedó sin registros penales.