El estado de Cecilia Bolocco tras sufrir graves lesiones por un tratamiento estético

Cecilia Bolocco sorprendió a sus seguidores al revelar un complicado momento de salud por el que atraviesa. A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, la ex Miss Universo compartió la razón por la cual no pudo participar de la Teletón del 2024, generando preocupación entre sus seguidores.

Con voz serena pero claramente afectada, continuó explicando que, lamentablemente, no podrá ser parte de esta edición del evento solidario. “Yo desgraciadamente no podré participar. Tuve que ir a hacerme un tratamiento porque estaba muy asustada con algunas manchas que tenía. Y bueno, me han tenido que sacar y he quedado con varias lesiones. Y me tengo que cuidar”, detalló Cecilia Bolocco.