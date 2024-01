EL duro relato del periodista que fue agredido por Jey Mammón

“Fue muy raro, yo fui con la mejor intención, como hago siempre en cada estreno que cubro. Fui al espectáculo de Jey Mammón, subí al escenario y le hice la nota, era obvio que le iba a preguntar por su situación personal , es su primera puesta en escena desde que pasó lo de Lucas Benvenuto , le pregunté si tenía temor y se me río, no entendí por qué empezó a reírse ”, arrancó su relato el notero.

Y confesó: “A Jey le molestó y empezó a responderme muy cortante, me dijo que mi pregunta estaba fuera de lugar. Acá se le ha cruzado el momento de nervios por el estreno y los nervios de presentarte ante el público, lo que él habla en su espectáculo es lo que ha pasado”.

El periodista reveló: “Después que terminó la nota, él le comentó irónicamente a su productor: ‘¡Qué hermosa nota me hicieron!’. Y yo iba a ir a buscarlo para decirle algo. Lo que yo le pregunté, él lo habla en el escenario. Me pareció rara su actitud”.

En ese punto, el periodista decidió mandarle un mensaje directo a Jey Mammón: “Me pareció una falta de respeto lo que me hiciste, ¡mirá si yo voy a fomentar un escrache! Yo fui a ver su espectáculo y se acabó. La risa que hizo la siento irónica y creo que pensó que el resto de los que estaban ahí se iban a reír y quedaron todos en silencio. El miedo de la reacción lo tenías, Jey, por más que me lo negaras”.

El notero cerró su descargo diciendo: “Él tiene temor a la calle y si tomó mal mi pregunta le pido disculpas, a mí me dolió su respuesta como periodista”.

Cómo fue el tenso cruce entre el periodista y Jey Mammón

“Antes de todo este comienzo, ¿tuviste temor, miedo de lo que puede llegar a pasar de una reacción del público ante toda la situación ya conocida?”, le preguntó el movilero al artista.

El humorista, muy incómodo, contestó: “Si te vienen a ver y a pagar una entrada, perdoname, me río, ¡mirá si te van a venir a ver para reaccionar mal! Sería medio absurdo”.

Y agregó: “Si vos sacás una entrada para ver a alguien y escracharlo, qué se yo, ¡comprate una vida! Es una muy buena idea de tu parte hacer un escrache , hoy pasó todo lo contrario y no pasó eso que vos decís”.