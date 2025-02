El drama de una figura de El Trece: "Quedé sin movimiento en la pierna y en los brazos"

Se trata del reconocido meteorólogo José Bianco, que reveló la escalofriante situación que vivió mientras practicaba buceo: “ Caí mal y golpeé el rostro contra el fondo del mar. Quedé sin movimiento en la pierna y en los brazos durante un rato. No me ahogué de casualidad ”.

El meteorólogo remarcó: “Las olas no son una pavada. Hay que respetarlas, no es cuestión de hacerse el canchero”.

El amor de su vida y su pelea con un nene de 12 años

Bianco estuvo como invitado en “La noche perfecta”, el programa que conduce Sebastián Wainraich en El Trece, donde habló de su pareja.

El meteorólogo contó: “Ella es de Misiones y hablábamos por Facebook. Después de mucho tiempo de tenernos en Facebook y no vernos, un día me dice: ‘¿Puede ser que te vi en la calle?’. Le respondí: ‘No, si sos de Misiones’. ‘No, pero estoy en Buenos Aires’, me contestó”.

José confesó: “Entonces nos vemos. Para asegurarme, la lleve a una de las pizzerías más conocidas, a Güerrín. Pero comimos empanadas, no iba a dar todo de golpe. Caminamos como 40 cuadras, íbamos charlando”.

En ese punto, Wainraich se puso picante y le preguntó: “¿Qué fue lo que te pasó con un nene de doce años?”.

El meteorólogo confesó “Me bardeó un pronóstico. Creo que estaba haciendo un vivo de Instagram y me escribió: 'No pegás ninguno, cerrá el cu...'. Yo ahí le contesto y me dice: 'Pará, soy un nene'. 'Bueno, entonces te fajo en el (juego) Fortnite. Hacemos un mano a mano', le respondí yo. Le pasé el usuario porque yo juego con mi sobrino más chiquito. Pero no jugamos al final, no se animó”.

Tentado, Wainraich acotó, con mucha picardía e ironía: “Re maduro de tu parte, muy adulto”.