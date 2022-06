El drama de un joven por parecerse a Felipe Pettinato: "Me da miedo salir"

“La gente me empezó a mirar raro y a decir cosas feas”, comentó Leo en diálogo con Telenoche. Esto, comenzó antes del incendio en el que murió Melchor Rodrigo pero luego del incidente se profundizó y ahora hasta recibe golpes.

leo blanco.webp Leo Blanco es imitador de Michael Jackson igual que el hijo de Roberto Pettinato.

“Las agresiones siguieron en mi casilla de mail. De hecho, alguien me dijo que no importaba si era Felipe o si no, que igualmente me hubiese matado a golpes porque soy un enfermo mental", dijo el joven.

Leo es imitador de Michael Jackson, al igual que el hijo de Roberto Pettinato, de ahí el tremendo parecido. “Un señor me pegó un codazo, me miró y me dijo ‘enfermo mental’. Seguimos caminando y la gente no paraba de mirarnos, seguían murmurando y demás, pero casi llegando a la puerta de la estación, un señor alto y grandote me golpeó con fuerza mi brazo derecho, me lo dobló y con su mano estrujó la mía apagando el cigarrillo. ‘Vas a aprender’, me dijo”, relató el imitador muy angustiado.

Mientras tanto la investigación contra Felipe Pettinato avanza y él pasó del hospital a una clínica psiquiátrica. De momento, el hijo del conductor no ha sido detenido pero la princpal hipótesis es que él le prendió fuego a su amigo neurólogo en medio de un brote psicótico.