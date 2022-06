El drama de Rocío Marengo: allanaron la casa de su hermano y tenía un arsenal

Ninguna felicidad es completa. Rocío Marengo acaba de anunciar que se casará con Eudardo Fort, el empresario chocolatero, después de años de relación pero un problema familiar no le permite disfrutar del mejor momento de su vida.

¿Qué pasó? Rodrigo De Paul se acerca a su ex y se aleja de Tini Stoessel

rocio´y alejandro.jpg Rocío Marengo y su hermano Alejandro Marengo.

“Se lo allanó por el hurto de una avioneta en la localidad de Pigüé. Se investigó y se estableció que la avioneta estaba en el campo de Marengo. Así, se pidió una orden de allanamiento y fue recuperada. Se secuestró además una camioneta Toyota con pedido de secuestro y gran cantidad de armas. Se aprehendieron a tres empleados que estaban allí. Marengo no estaba. Si no, hubiera sido aprehendido”, dijo a Infobae uno de los investigadores.

Quien denunció a Alejandro Marengo es otro empresario agropecuario de la zona, un hombre de 52 años que llevó a arreglar la avioneta a un taller y de ahí se la robaron. La causa está a cargo de la Unidad Fucnional de Instrucción Nº 12 de la jurisdicción y de la Ayudantía Fiscal de Saavedra.

Rocío Marengo, muy angustiada por la situación, decidió usar Instagram para hacer su descargo y defender a su hermano.

“No conozco mejor tipo y amigo que mi hermano. Podría hablar mil horas de él. Lo admiro y amo con locura. Lamento que estén ensuciando a un laburante. Entendiendo que venda la historia, pero acá no hay mala gente. Busquen por otro lado. Obvio que es un tema de mi hermano, pero como me nombraron a mí y no tenemos nada que esconder, algo tengo que decir. Besos”, cerró Rocío Marengo.