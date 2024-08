El desopilante blooper de un participante del programa de Darío Barassi que revolucionó las redes: "Me gustan las..."

image.png La desopilante respuesta de un participante del programa de Darío Barassi

En el desafío de adivinar el resto de la canción, Mau, el joven que se encontraba participando, no logró adivinar en primera instancia la canción de Manu Chao llamada "Me gustas tú". En el certamen le pusieron la estrofa "Me gustan...." y frenaron ahí para que él logre adivinar las dos palabras que faltaban, mientras que después continuaron con el resto: "me gustas tú, me gusta viajar, me gustas tú".