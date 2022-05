El conmovedor video de Barassi antes de los Martín Fierro

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCdlFpirM8S0%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAKxnISww5gNt2TRWZAMdYy54VH9cqlE5MLdrb8fLNeZCagtQLMpUpWqBZCocm7srdBmPS78ZBmciwBHNU6GZB9fZCmEUHg2bXqlgokL7G08D5oePZBa6VxM7boKFKRYr8MZBhs1VIz34bx3auq3UMlgP2xlZAA0ZBv2QZDZD View this post on Instagram A post shared by dario barassi (@dariobarassi)

Cabe recordar que el sanjuanino comparte candidatura a mejor conductor con Marcelo Tinelli, Marley, Santiago del Moro, Guido Kaczka y Mariano Iúdica. Mientras que en la terna de Revelación, además del padre de la 'Pipi', también están Jay Mammon y Mau y Ricky.

La gran noche de entrega de los Martín Fierro será este domingo 15 de mayo. Sin lugar a dudas que Darío Barassi corre con viento a favor para llevarse al menos una de las candidaturas.

“Estoy nominado como revelación, como mejor conductor y está nominado el programa. Alguno tenemos que ganar de tres, ¡por favor! Además, nos estamos gastando una fortuna en vestirnos para el evento. Uno les pido, porque si no, no tenemos programa. Si yo no gano, no sigo, de verdad. Me da igual ganar cualquiera de los tres. O me robo el de alguien”, dijo el sanjuanino días antes de los premios en su programa.

“Estoy dudoso. Hay encuestas en Twitter que me dan ganador de algo, o no. Estamos nominados con el programa por entretenimiento, que no lo vamos a ganar ni en pedo, chicos. No entrenemos a nadie, medimos dos puntos. Eso no va a pasar”, agregó.

Darío Barassi, que por estos tiempos también está afrontando un nuevo proyecto artístico, llevaba un tiempo bromeando en su programa con la posibilidad de pelear por el reconocimiento más importante de la televisión argentina.