El conmovedor mensaje del sanjuanino Darío Barassi a su mamá a días de su vuelta a la televisión

Embed - dario barassi on Instagram: "El último año de mi vieja fue duro. Aún duele. Ese año yo estaba grabando el programa. No sé cómo hice la verdad. Tenía el aguante de todo el mundo, mi flia, el equipo del pgm, pero yo estaba partido, no podía, mi cabeza, corazón y cuerpo tenían una sola ocupación, acompañar a la vieja en ese proceso, porque sabíamos dónde terminaba y había q aprovecharla, disfrutarla hasta el último momento y empezar a ver cómo carajo hacer para despedirla. Yo terminaba de grabar y huía a la casa de mi vieja. Compraba abajo algo para tomar el té que le gustara. Llegaba, la ayudaba a levantarse de la cama y nos instalábamos en el living. Siempre le hacía fotos y videos con filtros, “para que mis nietas se rían un poco y me recuerden así”, me decía. Y yo con una angustia descomunal le daba el gusto. El mundo se paraba a la hora del pgm. Nos sentábamos en el sillón,manta encima y a disfrutar. Ella jugaba, estaba lúcida, era buena. Me ponderaba trajes, me criticaba chistes, de vez en cuando me miraba y me decía, sos terrible gorito. Esa gracia y rapidez las heredaste de mí, sentenciaba, y un poco cierto era. Yo me sentaba a un costado, la miraba todo el tiempo, quería grabarme su mirada, su sonrisa, su voz. Ella me miraba con orgullo y yo devolvía con sonrisa agradecido, pero cdo su vista volvía a la tele yo la miraba despidiéndome, sabiendo que pocas tardes así quedaban por delante. Es imposible para mí hacer una vez más este programa y no pensar en ella, en esas tardes, en esas miradas. Pensar y asumir que esos encuentros nunca más van a suceder. Me costó tomar la decisión de volver con este show que amo y disfruto tanto hacer. Pero decidí que si, que era hora, que estaba listo. Y hacia allá voy. La siento cerca, la siento libre y plena. Siento su banca y amor. Mi corazón, cabeza y cuerpo se han recuperado bastante, la pasaron para el orto, pero el tiempo, la terapia, el amor incondicional de mi mujer, hijas y amigos, la apuesta y confianza de mi equipo de laburo, todo ayuda a asumir que estoy listo y con ganas de romperla toda. Vieja el lunes te dedico el show. El gorito lo dará todo para entretenerte donde sea que estés y llenarte de orgullo. Te "

