miércoles 18 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Agendando

El Chalet Cantoni se llenará de canciones íntimas en la noche del viernes

El ciclo “Escuchame Una Cosita” tendrá una edición especial con artistas locales en formato acústico y un encuentro cercano entre músicos y público.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Con una propuesta dedicada a la canción y al formato solista que busca generar un encuentro cercano entre artistas y público, este viernes 20 de marzo se realizará “Escarlata”, una edición especial del ciclo “Escuchame Una Cosita”, en el Chalet Cantoni Casa Cultural.

La noche reunirá sobre el escenario a Aimé, Martín Krywo, Fabricio Pérez, Kbsonia y al anfitrión del ciclo, Fabricio Montilla. Los músicos compartirán un formato 100% acústico e íntimo, interpretando repertorio propio y generando cruces musicales entre sí, lo que dará lugar a versiones únicas.

Embed - "Escuchame una cosita" on Instagram: " Escuchame Una Cosita va al Chalet Cantoni Una noche especial de canción en formato íntimo y 100% acústico. Chalet Cantoni Av. Libertador 3339 Oeste Viernes 20 de marzo 20:30 h Aimé Martín Krywo Fabricio Pérez Kbsonia Host: Fabricio Montilla Entradas anticipadas 264 454-0009 Con la presencia de Cerveza Donata del Desierto @donatadeldesierto La música circula y la canción se vuelve memoria e identidad en el encuentro con el público. #EscuchameUnaCosita #ChaletCantoni #MusicaEnVivo"
View this post on Instagram

Además, el evento contará con la presencia de Cerveza Donata del Desierto, acompañando esta experiencia musical que busca resaltar la canción como un espacio de identidad y encuentro.

El evento, previsto desde las 20.30 h, es arancelado y está destinado a jóvenes y público en general amante de la música en vivo. Las entradas anticipadas pueden adquirirse comunicándose al 264 454-0009.

FUENTE: Sí San Juan

Temas
Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
