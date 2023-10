El anuncio de Rodolfo Barili que hizo temblar a Telefe

“ 30 años es mucho tiempo . Son muchas notas. Muchas historias. Muchos noticieros. Muchos dramas narrados, muchas injusticias contadas, muchos rostros de protagonistas entrevistados, muchas preguntas, muchas búsquedas, muchos sueños cumplidos y muchos otros pendientes de cumplir. Apenas si sabemos dónde comienza un camino, pero difícil determinar a dónde nos lleva… Y aquí estamos, 30 años después, aun andando. Con la seguridad del acierto de la pasión elegida y la complejidad de la realidad como desafío diario. Gracias infinitas a todos aquellos que me crucé en estas tres décadas y me ayudaron a llegar hasta acá . A quienes pudieron ver en mí algo que ni yo podía ver y permitieron mi aprendizaje en los comienzos. A la generosidad de quienes bancaron incluso mi indolencia creyendo en la honestidad más que en las formas”, arrancó su extenso relato Rodolfo Barili , festejando sus treinta años en la señal.

DiFilm - Flash Telefe Noticias con Rodolfo Barili (1998)

El animador no dudó en agradecer a todas las personas que hicieron posible cumplir su vocación: “A mi vieja que me permitió soñar y bancó esos sueños con su sueldo de maestra. A mis amigos del pueblo (y los que me dio la vida luego) que estuvieron, están y seguirán estando para que pueda seguir siendo siempre el mismo tipo que conocieron. A mis compañeros de trinchera, los que están, lo que se fueron, con los que cada día intentamos hacer el mejor noticiero posible, el más genuino, el que mejor represente la vida de aquellos que creen en nuestra palabra. A mis hijos, a quienes lo mejor que podré dejarles será tal vez el ejemplo de abrazar un sueño y con esfuerzo y honestidad trabajar en él cada día. Que cuesta, claro, pero llega. A mi esposa, que me cambió la vida, y que banca y empuja como mi compañera cada desafío que me presenta esta carrera. Y a su peque hermoso con quienes despierto cada día”.

El conductor cerró diciendo: “Y un gracias infinito a vos, a todos quienes en este tiempo han creído en mi trabajo y en mi palabra. No tengo otro capital mayor que ese. 30 años es mucho tiempo, si, que se construye con el comienzo de cada día. Y hoy es otro de ellos. Nos vemos a las 20. Gracias. Infinitas gracias”.