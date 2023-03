Efecto Jey Mammón: Las nuevas 114 denuncias de abuso infantil que complican a varios famosos

Según el letrado, “ Lucas se comunicó conmigo y me contó que unas 114 personas hasta el día de ayer le habían enviado mensajes contándole que también habían sido víctimas de abuso por varios personajes del jet set. Cuánta validez habrá en eso lo desconozco. Él siempre sugiere que todo el mundo contacte con algún abogado y haga las denuncias”.

Es importante recordar que Benvenuto primero denunció, a través de sus redes sociales, sufrir abuso por parte de “un reconocido conductor de Telefe”, al que posteriormente identificó como Jey Mammón.

Según el joven, su relación con el animador comenzó en el 2006, cuando él tenía 14 años y el humorista 32.

Tras su denuncia, Jey Mammón fue apartado de “La Peña de Morfi” hasta que se aclare su situación judicial y el ciclo quedó a cargo de su compañera Jésica Cirio.

Sigue la polémica

Roberto Piazza estuvo en el programa de Diego Ramos que se emite por América TV y soltó una frase muy fuerte al intentar justificar el accionar del artista: “Si el caso de Jey haya sido una calentura momentánea son dos vidas destruidas”.

Ante estas palabras, Ramos tuvo una rápida reacción y cuestionó a su invitado: “¿Una calentura momentánea haberse acostado con un chico menor?”.

Piazza sostuvo su postura y Diego entonces le dijo: “¡Pero se está hablando de un delito, no es una calentura momentánea! Si hablo de 'calentura momentánea' me imagino a un adulto acostándose con un par, con otro adulto. ¡Acostarse con un niño de 11, 12 o 13 años no es una calentura momentánea, es un delito, es una aberración por donde se la mire!”.

El fuerte cruce entre Diego Ramos y Roberto Ramos en el programa de América TV: