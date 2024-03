Duro cruce entre Flor de la V y Pampito: "No sos mujer"

Marcela Tauro agregó: “Lo dijo Mirtha Legrand con otras palabras: ‘Como te ven te tratan. Si te ven bien, te contratan’”.

Pampito no estuvo de acuerdo con esta afirmación e ironizó: “Mañana vengan todas sin maquillaje, todas roñosas y no se tiñan más los pelos”.

Esto enfureció a Flor de la V: “¿Sabés por qué no entendés? Porque sos varón y no vivís la presión que vivimos nosotras. Por eso no lo entendés y nunca lo vas a entender. Porque a nosotras se nos cuestionan cosas que a ustedes no. No la estamos cuestionando a Jimena, simplemente estamos contando e informando”.

El panelista no se dejó intimidar por su jefa: “Pero no es solamente hablar del cuerpo de una chica o un chico que tiene exceso de peso, de Jimena Barón también estamos hablando porque es flaca y ‘hegemónica’”.

La conductora decidió poner fin a la discusión con una afirmación fuerte: “¡Con las mujeres son más crueles, te exigen más!”.

Video de la discusión en “Intrusos” sobre la polémica generada sobre Jimena Barón y los “cuerpos hegemónicos”: