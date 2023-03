Durísima pelea en Gran Hermano: "Preguntale a Videla"

Todo comenzó cuando los participantes estaban realizando la prueba para determinar el nuevo líder. Ceferino Reato no tuvo problemas en dar una opinión fuerte: “ Julieta tiene menos resistencia. Si Julieta Poggio tuviera más resistencia, Romina , que eligió primero, hubiera elegido a ella y no a Marcos ”.

Sol Pérez no dudó en contradecir a su compañero: “¡Pero si no sabían cuál era el juego, Cefe!”. El periodista e historiador le respondió que Romina sabía que se trataba de una prueba física y por esa razón no había elegido a su amiga para disputar el desafío.

La respuesta del hombre enojó mucho a la modelo que le respondió: “¡Ante la duda, la culpa es siempre de Romina!”. Gastón Trezeguet se sumó a la discusión y cuestionó duramente a Reato: “¡Ceferino, estás desvariando!”.

Picantísimo, el historiador dio a entender que su compañero defendía a la ex diputada para obtener beneficios personales en el municipio que había representado la ex legisladora y funcionaria kirchnerista: “Ay, pobre Gastón. ¡Ya te van a dar un puestito en Moreno, Gastón!”.

Enojadísimo, Trezeget chicaneó al periodista con el libro de entrevistas que le realizó al ex dictador Jorge Rafael Videla: "Preguntale a Videla...".

https://twitter.com/Daniel_1687/status/1635817910198325248 Ceferino: tranquilo Gastón te van a dar un puesto en moreno

Gastón: pregúntale a Videla #GranHermano2022 #GranHermano pic.twitter.com/8U4qY6Gk5t — Daniel Martínez (@Daniel_1687) March 15, 2023

Ante el tenso momento, con mucha cintura televisiva gracias a los años que le tocó manejar las discusiones de “Intratables” en América TV, Santiago del Moro continuó con el programa como si nada hubiera pasado, pero los cibernautas le dedicaron una gran cantidad de memes a la pelea en sus redes sociales.

Jorge Rial usó el mismo argumento.

Cuando el periodista preguntó, en referencia a Romina, “¿cómo alguien puede dejar a una bebé de 5 meses, perderse la fiesta de egresados de la hija mayor? Me pongo en ese lugar y ¿con qué cara podría mirar a mi hija? Yo no podría mirarlos a la cara. Nada más”, Jorge Rial salió a pegarle.

En su cuenta de Twitter, el conductor de C5N usó un argumento similar al de Trezeguet: “Reinvindicás a Videla. Y ahora te pones en inquisidor de maternidades ajenas. Perdón. Ni siquiera lo estoy viendo. Solo me dejé llevar por la intensidad que manejan acá, manga de psicóticos. (Igual banco el primer párrafo)”.