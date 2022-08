Dos sanjuaninos pasaron por los knockouts de La Voz: cómo les fue

Malas relaciones En Uruguay piden declarar a Wanda Nara "persona no grata": el motivo

Knockout #TeamSoledad - Nicolás Olivieri vs. Yhosva Montoya - La Voz Argentina 2022 La Voz Argentina 2022">

¿Cómo le fue a Nicolás?

Lali Espósito les hizo una devolución a los participantes. “Nico, me encantó lo que hiciste. Jhosva también me encantó, su voz es brillante”, dijo y cerró: “cada uno trae lo suyo, pero me emocioné con Jhosva”.

Soledad también se refirió a las presentaciones: “La verdad es que lo hicieron súper bien los dos, mejor que en el ensayo, mucho más sueltos”. Además, la folklorista reconoció que los jóvenes “tienen mucho más escenario que La Voz Argentina”.

Finalmente, La Sole tomó la decisión de elegir a Jhosva para que represente a su team en los Play Off, por lo que el sanjuanino quedó fuera de competencia.

El albardonero no se fue sin antes agradecer a su coach por la oportunidad que le dio: “me voy súper contento, más allá de la competencia se generan vínculos y amistades, lo más preciado que me llevo es haberlos conocido”. Además, el joven confesó que “mi paso por La Voz Argentina fue lo mejor que me pasó con la música”.

En las Audiciones a Ciegas se presentó con “Pucha cómo es la gente”, de Gabriel Morales, y conquistó el corazón de La Sole. En la próxima instancia, con una zamba y en dúo con el santiagueño Octavio Muratore, de 21 años, cantó “Mujer niña y amiga” y ganó la batalla.

¿Cómo le fue a Dandara?

La joven sanjuanina tuvo una dura competencia con Olivia Cuan. Interpretaron “How Deep is Your Love”, de Bee Gees, y “Stone Cold”, de Demi Lovato, respectivamente.

Knockout #TeamMontaner - Olivia Cuan vs. Dandara Guinaraes - La Voz Argentina 2022

Soledad fue la primera en dar su devolución. “Sentí que Olivia estuvo más cómoda”, pero “la canción de Dandara fue más difícil”, dijo y cerró: “las dos tienen mucho para darle al certamen”.

Mau Montaner explicó que “tienen texturas en sus voces hermosísimas” y se refirió a cada una de las participantes: “Olivia mefascinó. Dandara tu voz tiene algo que no lo puedes comprar o estudiar, viniste al mundo con una textura de voz privilegiada”.

Lali no quiso ser redundante y sólo expresó: “Fue un knockoutsazo, me da lástima que alguna no continúe”.

El coach de las participantes les dijo que “se nota la calidad que tienen” y se refirió a Dandara: “en el ensayo le salió extraordinario, hoy noté que estaba afectada por algo.” Con respecto a la joven de Tigre, Montaner reconoció que “manejaste la canción a tu antojo”.“ Las dos son de otro mundo y, no es por presionar, pero las dos deberían quedarse en el programa”, cerró la devolución.

Finalmente, Ricardo Montaner eligió a Dandara para que represente a su team en los Play Off, mientras que sus hijos robaron a Olivia Cuan.